１９日前引けの日経平均株価は前営業日比４５４円９９銭高の５万７５９８円８３銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億４６０１万株、売買代金概算は３兆５６０５億円。値上がり銘柄数は９９３、対して値下がり銘柄数は５３９、変わらずは６３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場で日経平均は一時５００円を超える上昇となった。前日の米国株市場では経済指標を受けて米景気の底堅さが確認されたほか、ソフト