NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第99話は、トースト用の焼き網が消えたことから始まる、いわば“家庭内ミステリー”回だった。発端は小さな紛失事件なのに、ひとたび「犯人探し」の形を取った瞬間、松野家の空気が目に見えて変わっていく。笑い話のはずが、いつの間にか刺々しい沈黙へ変わってしまう怖さを、この回は丁寧に見せていた。 参考：『ばけばけ』第100話、犯人と疑われたクマ（夏目透羽）が家を飛び出そう