尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱首謀容疑に関する1審判決を前に、韓国与党「共に民主党」からは司法府を狙い撃ちするかのように「歴史が見守っている」「必ず死刑が宣告されるだろう」などの反応が出ている。【関連】韓国国民の7割「尹前大統領の有罪を予想」尹前大統領を輩出した保守系野党「国民の力」はひとまず“沈黙”を貫き、尹前大統領を支持する強硬支持層「ユンアゲイン」勢力は無罪を確信して大規模集会を予告