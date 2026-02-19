「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBT2200（ソニー）2位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBT4200（ソニー）3位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）4位4Kチューナー内蔵