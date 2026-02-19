栄養満点のブロッコリーをガッツリ食べたい！豚肉のおかず【バリエ15品】栄養満点！緑色が鮮やかなブロッコリーのおかず鮮やかな緑色が目にも嬉しいブロッコリーは、β-カロテンとビタミンCが豊富で、食物繊維も多く含まれるので肌荒れ予防や便秘の解消が期待されます。茎にも同様の栄養が含まれているので、カットして一緒に使いましょう。今回は相性の良い豚肉とブロッコリーのおかずを2品ご紹介します！■ ブロッコリーの豚バラ