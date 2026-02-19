電響社は2月25日、「マクセル」ブランドからBluetooth対応のCDラジオカセットレコーダー「MXCR-200」を発売する。●カセットテープで音楽を楽しむマクセルブランドでは、カセットテープの商品化から60周年を迎え、カセット文化の継承・発展に向けた取り組みも進めている。そんな中で新製品は、「カセットテープで音楽を残す、聴く。」をコンセプトに開発されたモデルだ。カセットテープ独特の温もりある音質を、アナログ・デジ