現地２月18日に先行開催されたプレミアリーグ第31節で、首位のアーセナルは最下位のウォルバーハンプトンと敵地で対戦。２−２の痛恨のドローで終わった。５分にブカヨ・サカが先制点、56分にピエロ・インカピエが追加点をゲット。このままきっちり勝ち切りたいところだったが、61分に１点を返されると、土壇場の90＋４分にはリッカルド・カラフィオーリが、不運なオウンゴールで同点弾を献上し、勝点２を失った。2003-04シ