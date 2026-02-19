19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比500円高の5万7650円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7598.83円に対しては51.17円高。出来高は1万7708枚となっている。 TOPIX先物期近は3849ポイントと前日比38ポイント高、現物終値比3.44ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57650+50