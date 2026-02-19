これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越と佐渡に波浪注意報が発表されています。 沿岸部を中心に、高波に注意してください。 ◆19日(木)これからの天気 広く雪が降っていますが、次第にやんでくるでしょう。ただ、山沿いでは雪の残るところがありそうです。 沿岸部を中心に風が強めに吹くでしょう。 降水確率は、午後6時以降も村上市・阿賀町・湯沢町では30%以上とやや高くなっています。