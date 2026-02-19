日経225先物は11時30分時点、前日比370円高の5万7630円（+0.64％）前後で推移。寄り付きは5万7570 円と、シカゴ日経平均先物（5万7555円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。買い一巡後は利益確定に伴うロング解消も入り、現物の寄り付き直後には5万7370円まで上げ幅を縮める場面もみられた。その後は5万7400円～5万7500円辺りでの底堅さが意識されるなか、再びロングの動きが強まると、中盤に5万7680円まで上