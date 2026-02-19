19日夜遅く、山口市の中心市街地で火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む75歳の男性と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。火事があったのは山口市駅通りの住宅です。20日午前0時すぎ、近くの施設職員から「建物火災です、住宅が燃えています」と119番通報がありました。木造一部二階建ての住宅と隣接する空き家1軒が全焼しおよそ5時間半後に消し止められましたが焼け跡から男性1人の遺体