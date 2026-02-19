人助けなどをした児童・生徒に県教育長から表彰状が贈られました。県教育委員会は心温まる行動をした児童・生徒らを年2回、表彰しています。今回は人命救助をした7校・20人と社会奉仕として1人が表彰されました。（児童）「おばあちゃんが自転車で水路に転げていた」山陽小野田市の高泊小の児童8人は去年12月の下校中、高齢女性が道路の側溝に落ち、出血しているのを見つけました。みんなで協力して女性に声をかけたり近くの家の人