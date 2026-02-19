平戸市の60代の女性がニセ電話で1990万円相当の暗号資産をだまし取られました。 ニセ電話詐欺の被害にあったのは平戸市の60代の女性です。 警察によりますと、1月に女性の自宅にNTT職員を名乗る男から「通信料と携帯の機種代が未納になっている。被害届を出すため、警察と話してほしい」と言われました。 その後、大阪府警を名乗る男から電話があり、「他の人に漏らしたら逮捕します」などとうそを言われ、女性は計1990万円相当