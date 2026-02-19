東京都大田区西蒲田の住宅街の中にぽつんと立つ、ツタに覆われた一軒の家。「須山文具店」という看板が掲げられたそこは、一見すると閉店しているかのよう。しかし一歩踏み入れると、待っていたのは人情味あふれるお喋り好きな店主と、色濃く息づく昭和の歴史でした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■蒲田の住宅街にポツリとたたずむ文具店 中は昭和アイテムがところ狭しと並ぶ“資料館”東急池上線の「