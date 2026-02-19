イタリアで開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪に関連し、中国SNSの微博（ウェイボー）で19日、「中国がメダルランキングで韓国を抜く」とのフレーズがトレンド上位に浮上した。17日時点で金メダルゼロだった中国は、18日のスノーボード男子スロープスタイルで蘇翊鳴（スー・イーミン）が金1号となったのに続き、フリースタイルスキー女子エアリアルで徐夢桃（シュー・モンタオ）が連覇を遂げ、邵蒞（シャオ・チー）も銅メダ