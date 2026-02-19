カルビーは、成型ポテトチップス「クリスプ サッポロポテト バーベQあじ」を、2026年2月23日に全国のコンビニエンスストア先行、それ以外の店舗では3月16日から発売する。4月上旬に終売予定ザクッとした食感で食べ応えのある「クリスプ」と、同社のロングセラースナック菓子「サッポロポテト バーベQあじ」がコラボレーション。チキンやビーフの旨味を再現しつつ、「クリスプ」のポテト風味が後味まで楽しめるよう仕上げている。数