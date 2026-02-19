俳優の加藤清史郎（24）が18日、自身のインスタグラムを更新。出演したミュージカルのヘアメイクを施した自撮りショットを公開し、大人の雰囲気ただよう近影に反響が集まっている。【写真】「めっちゃくちゃヤバすぎ」大人の雰囲気ただよう自撮りショットを公開した加藤清史郎ミュージカル『DEATH NOTE THE MUSICAL』で主人公・夜神月（ライト）役を演じた加藤。「配信終了まで残り1日！まだ迷ってる方、飛び込んで下さい」と