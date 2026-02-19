プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が19日、都内でパーソナルケアブランド「miness」のプチまゆ用発売記念発表会に出席した。同ブランドは貝印が展開するブランドで、多様なニーズに応えて部位別のカミソリを提供。ストレスのない使用感を追求している。20日からはZeroBase渋谷でポップアップストアが開催される。本田さんはブランドアンバサダーを務める。白いドレス姿で登場し「フィギュアの衣装のようで、安心