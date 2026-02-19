検察長官会同で訓示する畝本直美検事総長＝19日午前、法務省全国の高検や地検のトップらが集まる検察長官会同が19日、法務省で開かれた。畝本直美検事総長は訓示で、現職検事による不祥事が相次いだとして「検察官としてあるまじき振る舞いと言わざるを得ない」と指摘。最高検が2026年度に、全検察官を対象とする倫理研修を実施する予定だと表明した。25年10月、千葉地検の男性検事が、過去に取り調べを担当した参考人から飲食