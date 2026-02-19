神奈川県警が、同県横須賀市の米海軍横須賀基地に侵入したとして、日米地位協定に基づく刑事特別法違反の疑いで、大手総合商社勤務でイラクに駐在する40代の男を捜査していることが19日、捜査関係者への取材で分かった。