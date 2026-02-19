記者会見するチームみらいの安野党首＝19日午前、国会チームみらいの安野貴博党首は19日の記者会見で、衆院選を受けた役員人事を発表した。幹事長に高山聡史、政調会長に古川あおい、国対委員長に須田英太郎各衆院議員を充てた。人事は15日付。みらいは衆院選で11議席を獲得した。