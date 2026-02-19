トランプ政権の移民政策によって、アメリカで今年の移民の新規労働者が2010年代に比べておよそ8割減少するとの試算が明らかにされました。経済データと実態との乖離への懸念も広がっています。【映像】米・ニューヨークの様子アメリカメディアによりますと、金融大手ゴールドマン・サックスは16日に発表した投資家向けの報告書で、今年の移民の新規労働者数は20万人にとどまり、2010年代の年間平均100万人からおよそ8割減少す