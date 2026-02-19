【サイバーコネクトツー】 2026年2月16日 設立30周年 サイバーコネクトツー代表取締役 松山洋氏 サイバーコネクトツーは2月16日、設立30周年を記念する「サイバーコネクトツー設立30周年記念パーティー」を実施した。 記念パーティーでは、「.hack」シリーズの完全新作家庭用ゲーム「.hack//Z.E.R.O.