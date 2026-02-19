山本通訳の園田氏が練習参加「GOGOGO！」。ナインに煽られながら走っているのはまさかの人物だった。18日（日本時間19日）、米アリゾナ州グレンデールで行われているドジャースのスプリングトレーニング。全力ダッシュをしているのは山本由伸投手を担当する園田芳大通訳だった。この日、バッテリー組と内野の守備練習中に急遽走者役を担当された。ナインから「GO！GO！GO！」と煽られる中、挟殺プレーで二、三塁間でウィル・