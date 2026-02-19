短すぎるのは抵抗があるけれどすっきり見せたい！ という大人世代に支持されているショートボブ。ボブの女性らしさを残しつつ、レイヤーで軽さを出すことで、上品できちんとした印象を演出。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、忙しい毎日でも扱いやすく、周囲から褒められそうな大人のショートボブをご紹介します。 ふんわり丸みがあるレイヤーショートボブ レイヤーを重