家族で初めての海外旅行が、夫のドタキャンでまさかの母子2人旅に！ そんな不安だらけの出発で助けてくれたのは、まさかの息子で……？ 筆者の友人が、体験談を語ってくれました。 1年越しの計画が白紙！？ 小学6年生の息子がいるわが家。 「中学生になったら部活で忙しくなるから」と、1年も前から念願の初海外旅行を計画していました。 しかし出発直前。 夫にどうしても外せない仕事が入り、行けなくなってしまったのです