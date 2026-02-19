スノーボード女子スロープスタイル決勝ミラノ・コルティナ五輪は現地18日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。女子ビッグエアとの二冠を狙い、3回目まで攻めきったものの、87.83点で金メダルの深田茉莉（ヤマゼン）に及ばず。中継インタビューで悔しさをにじませながらも真摯に語った姿が反響を呼んでいる。村瀬は逆転を狙った3回目、トリプ