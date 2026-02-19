猫に「首輪」を付けた方がいい3つの理由 1.迷子になった時の「家猫」の証 外を歩いている猫を見たとき、首輪をしていないと「野良猫かな？」と思われて見過ごされてしまうことがよくあります。 しかし、首輪を付けているだけで、誰が見ても「飼い主がいる家猫」だと認識されます。これにより、近所の人や通りすがりの人が保護してくれたり、保健所や警察に連絡してくれたりするきっかけになるのです。 特に、外の環境に