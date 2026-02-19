高松北警察署(資料) 面識のない男性の顔を殴ってけがをさせたとして、岐阜県岐阜市の塗装業の男（31）が19日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年9月22日高松市の商店街で、兵庫県に住む20代の男性の顔を1回殴り、全治8日の頸椎捻挫などのけがを負わせた疑いが持たれています。 警察は男を任意で調べていましたが、その後、男と連絡がつかなくなり、男の引っ越し先の岐阜県で逮捕したということ