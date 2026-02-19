ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは2月17日（日本時間18日未明）、スピードスケート女子団体パシュートで日本が3位となり、銅メダルを獲得した。エースの高木美帆選手がチームを牽引し、この種目で3大会連続のメダル獲得となった。【写真】自身のSNSですい臓がんであることを明かした菅谷大介アナ。直近の姿ほか日本が祝福の声で溢れる中、VTRでは過去の映像が繰り返し流れた。一方、SNSなどでは金メダルを獲った「平昌