レアルMFバルベルデの動きが物議スペイン1部レアル・マドリードは、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ第1戦でポルトガル1部ベンフィカと対戦し、1-0で勝利した。アウェーで行われた一戦のなかで、MFフェデリコ・バルベルデが相手選手を殴ったが不問になっているのではないかと話題になっている。レアル・マドリードが1-0とリードしているなか、後半38分のことだった。右サイドの裏のスペースで