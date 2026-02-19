山形県の私立・酒田南高校の野球部寮で、寮生による暴力などの不適切な行為を撮影した動画が、2月18日ごろからX（旧Twitter）上で拡散している。拡散された一連の動画には、全裸の生徒の首にリードをつけて犬のように引き回したり、執拗に蹴ったりする様子が映っていた。同校では昨年10月、寮生による暴力行為と動画の拡散が問題化しており、当時は「暴力行為を認め、動画の削除を進めている」と報じられていた。今回の拡散は、当