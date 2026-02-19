「自分は成功している」「私は愛される価値がある」「すべてうまくいく」といったポジティブな言葉を自分に投げかけることはpositive affirmations(ポジティブ・アファメーション)と呼ばれ、前向きな精神状態を生み出して幸せに近づくことができるとされています。オーストラリアン・カソリック大学で臨床心理学の上級講師を務めるマデリーン・フレイザー氏が、そんなポジティブ・アファメーションには効果があるのか、どんな問題