劇場版『名探偵コナン』シリーズ最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』のゲスト声優として、俳優の畑芽育が決定。声優初挑戦となる畑から、喜びのコメントが到着した。【写真】プロデューサー陣からも“まるでコナン君？”と太鼓判！畑芽育のアフレコの様子劇場版29作目となる今回の舞台は、神奈川・横浜。バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナンたちの前に、突如として