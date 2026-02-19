巨人の沖縄・那覇キャンプは終盤に入り、実戦モードに突入した。すでに対外試合を２戦こなし、アピールできている選手と結果が伴わない人もいたり、争いは激しさを増すばかり。阿部慎之助監督がレギュラー白紙と伝えてスタートした今キャンプ、現状では誰が開幕スタメンに近いところにいるのだろうか。スポーツ報知の「報知プロ野球チャンネル」が配信した動画では、「２人抜け出した選手がいる」などと現地での取材を基に解説し