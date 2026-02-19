宮崎キャンプに参加中のソフトバンク・東浜巨投手が１９日、サブ球場でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。この日はＢ組（２軍）が練習試合で不在のため、サブ球場は貸し切り状態となった。ＦＡ残留した右腕はＡ組の笹川、広瀬を相手に７打席投げ、２安打２三振。ＭＡＸは１４３キロだった。「（バットを強く）振れる二人に投げて差し込めた部分があったのは、僕としてはひとつ自信にはなりました」と明るい表情。小久