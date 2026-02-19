高知城歴史博物館の指定管理者に、土佐山内記念財団が選定されました。県が県立の5施設の管理者を公募する方針を示してから初めての選定です。県は高知城歴史博物館の管理･運営をこれまで県の外郭団体である土佐山内記念財団に直指定していましたが、「団体の自律性を高める」として2025年7月、県立美術館や牧野植物園などとともに5つの施設を公募化する方針を示していました。高知城歴史博物館では事業の企画や施設管理業務などを