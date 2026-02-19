◆練習試合ロッテ―ＤｅＮＡ（１９日・糸満）ＤｅＮＡは１９日、沖縄・糸満でロッテと練習試合を行う。先発投手は３年目右腕の石田裕太郎投手。キャンプは２軍で調整しているドラフト１位ルーキーの小田康一郎内野手（青学大）が２番・三塁、同５位の成瀬脩人内野手（ＮＴＴ西日本）が６番・二塁で先発出場する。試合開始は１２時３０分。予定されている先発メンバーは以下の通り。１中梶原２三小田３捕松尾４指蝦名５