高知県宿毛市（すくもし）の公園ではウメの花が見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。甘い香りを漂わせ園内を鮮やかに彩るウメの花。宿毛市の楠山公園では7種類約350本のウメの木を地元の人たちが管理していて、いま一番の見頃を迎えています。2026年は、乾燥した日や暑い日が続いた影響からか咲き始めは例年より3週間ほど遅れたということですが、先日降った雨で一気に咲き始め、普段は時期をずらして咲く紅梅と白梅がほ