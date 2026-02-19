サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、４児の母のタレント・平愛梨が、２歳四男のかわいすぎる姿を公開した。平は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「２歳イヤイヤ期朝からカオス達のお弁当作ってる途中、泣いて起きてきた２歳児中断しては時間がないとりあえず抱っこしながら調理継続。と言っても１０分も経たないうちに腕は限界で気持ちは焦るとにかく機嫌さえよくなってくれたら…と思いながら…『お兄ちゃ