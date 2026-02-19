タレントの杉浦太陽（44）が19日、都内で行われた『キッズデザイン賞20周年・リニューアル発表会』に出席した。2007年の長女・希空誕生から、昨年の次女・夢空ちゃん誕生にいたるまで、約20年間にわたる子育て環境の変化について語った。【全身ショット】さわやか！ネイビーのベスト×グレーのジャケットで登壇した杉浦太陽杉浦と辻希美（38）は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（