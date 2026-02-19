山林火災は10時間あまりで鎮火しました。きのう夕方、静岡県伊豆市で発生した山林火災は、かつて旅館だった空き家に延焼するなどしましたが、午前3時前に消し止められました。けが人はいないということです。警察と消防は午前9時すぎから実況見分を行い、出火原因などを調べています。伊豆市によりますと、現場付近には火の気がなく、たばこや野焼きといった人的要因による出火が考えられるということです。