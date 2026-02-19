ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）の日本版声優が新たに発表された。“食べたい時は食べる”クマのエレン役にお笑いトリオ・3時のヒロインのかなで、トラブルに巻き込まれがちなトカゲのトム役に宮野真守、最恐捕食者サメのダイアン役に森公美子が起用されている。【動画】『私がビーバーになる時』日本版本予告『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』『リメン