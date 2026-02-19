タレントの杉浦太陽（44）が19日、都内で行われた『キッズデザイン賞20周年・リニューアル発表会』に出席した。昨年8月、次女・夢空ちゃんが誕生したが、奮闘ぶりを明かした。【写真】さわやかな笑顔！5児のパパの杉浦太陽杉浦と辻希美（38）は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、25年8月に次女・夢