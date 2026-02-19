マンション価格の高止まりが続いています。東京都内の中古マンションの価格は、2か月連続で1億円を超えました。「東京カンテイ」によりますと、今年1月の東京都内の中古マンションの平均価格は、前の年の同じ月より35.2%上昇し、70平方メートルあたり1億427万円となりました。2か月連続で1億円を超え、これで21か月連続の値上がりです。また、東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県の平均価格も6672万円となり、18か月連続で上昇してい