東京・東村山市の住宅で大麻草を栽培していた疑いで、タクシー運転手の男が逮捕された。自宅で火災が起きた際、消火活動にあたった消防隊員が室内で大麻に似た植物を発見…通報して発覚した。室内からは乾燥大麻約25g分に相当する大麻草5鉢が確認され、男は栽培の事実を認めている。タクシー運転手が自宅で大麻栽培東京・小平署で18日朝に撮影されたのは、警察官に連れられ、まっすぐ歩く男の姿だ。男はタクシー運転手の久保田直樹