お笑いコンビ・おぎやはぎがMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00※この日の放送は後9：24）が21日、放送される。今回は、先日亡くなった久米宏さんの追悼として過去に放送した2時間SP（2016年2月19日初回放送）を届ける。【動画】これは確かにかっこいい…久米宏さんが50代の頃に乗っていたイエローの“愛車”の全貌車好きの久米さんが“50代”のころに乗っていたというのが、199