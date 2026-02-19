韓国でおととし12月の非常戒厳宣言をめぐり、内乱を首謀した罪で死刑が求刑されている尹錫悦前大統領の判決が、きょう午後、言い渡されます。記者「裁判所の前では尹錫悦前大統領の支持者たちが多く集まっていて、警察による警備も強化されています」韓国の裁判所できょう午後、判決が言い渡されるのは、尹錫悦前大統領です。起訴状などによりますと、尹前大統領はおととし12月、憲法に反して非常戒厳を宣言し、国会に軍などを動員