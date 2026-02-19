第2次内閣の発足から一夜明けた高市首相は19日、副大臣などを全員再任する一方、自民党の選挙対策委員長に安倍派の幹部だった西村元経産相を起用する人事を決めました。国会記者会館からフジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。不記載問題があった西村氏を党四役に起用し、復権させる人事に自民党内でも賛否の声が上がっています。高市首相は19日朝の臨時閣議で、就任から4カ月の副大臣・政務官も閣僚と同様、全員続