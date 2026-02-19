広島県東広島市の住宅で男性が殺害された事件で、男性のやけどの状況などから、火災発生時には男性が生きていた可能性が高いとみられていることがわかりました。この事件は16日未明、東広島市黒瀬春日野の住宅で、この家に住み、リフォーム業を営む会社役員・川本健一（49）さんが首を刺され、殺害されたものです。近所の人「（川本さんは）優しそうな方。（リフォームの際に）丁寧に説明された。丁寧な方。近くでこんな事件が起き